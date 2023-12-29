أبرز المطالب والخدمات نفذتها وزارة الهجرة من توصيات مؤتمر "المصريين بالخارج".. تفاصيل

سلطت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، الضوء على النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو 2023 بمشاركة نحو ألف مصري بالخارج، إذ تعد النسخة الأكبر من حيث المشاركة مقارنة بالثلاث نسخ السابقة.

مقترحات تخدم المصريين في الخارج

وقالت وزيرة الهجرة، إن النسخة الرابعة تلاها تلبية عدد هام من المطالب والمحفزات لمواطنينا بالخارج، والاستجابة لكافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر بما تضمنته من مقترحات تخدم المصريين في الخارج، إذ جاري تنفيذها جميعًا على نفس النسق مثل تنفيذ توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر، والذي كان أول مهام السفيرة سها جندي بعد تولي ملف الهجرة في أغسطس 2022، وقدمت عنه كشف حساب للمصريين في الخارج في نسخته الرابعة.

سيارات المصريين بالخارج

واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال حديثها لـ “ أ ش أ”، أبرز المحفزات التي عملت على تحقيقها استجابة لطلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأهمها إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي كان حلمًا للمصرين منذ 20 عاما ، حيث أُطلق على مدار ستة أشهر قبل إعادته مرة أخرى تلبية لرغبات من لم يتمكنوا من الاستفادة به في مرحلته الأولى، مع حملة ترويجية لتعريف المصريين في الخارج بسبل الاستفادة من القانون، وتقديم المزيد من المزايا في هذا الشأن ومنها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% علي الودائع البنكية المستردة في نهاية المدة، وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من هذا القانون الذي يوفر لكل مصري في النهاية فرصة استيراد سيارة إلى مصر دون رسوم أو جمارك أو ضرائب.

طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج

وأضافت أنه تم أيضًا التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى 25٪، علاوة على تنسيق وزارة الهجرة أيضًا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذا تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء أزمة وباء كورونا.

وحول الشهادات البنكية والاستثمار، لفتت إلى أن الوزارة بذلت جهودًا مكثفة في هذا الصدد وتكللت عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي، برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7٪، و9٪.

مؤتمر المصريين بالخارج

ونوهت الوزيرة بواحدة من أهم الإنجازات في مجال الاستثمار والناتجة بتوصية عن مؤتمر المصريين بالخارج أيضًا، ألا وهي إنشاء "شركة استثمار المصريين بالخارج" والتي تم إطلاقها وتسجيلها بالفعل في الهيئة العامة للإستثمار من خلال عشرة من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وسيتم الترويج لها لانضمام كافة المصريين بالخارج إليها.

المستثمرين المصريين بالخارج

وأكملت أن وزارة الهجرة قامت بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنيين للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية والعمل في عدة مجالات جاذبة لهم مثل: التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات ، والطاقة والتصنيع، وجاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ يتبع للشركة المتوقع أن يصل رأسمالها إلي مليار دولار أمريكي.

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

وتابعت أنه تم كذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين، وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة كذلك إلى مختلف الأوعية التي تم استحداثها مع الهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات وتوفر أيضًا الخدمة للمصريين في الخارج إلكترونياً، بالإضافة إلى الأوعية الخاصة بالتأمين الصحي التي استحدثت.