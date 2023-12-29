ساديو مانى يقود قائمة منتخب السنغال لأمم أفريقيا 2023

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه لخوض بطولة أمم أفريقيا و التي جاء على رأسها المهاجم ساديو مانى لاعب النصر السعودي.

وجاءت قائمة السنغال ضمنها ساديو مانى كالتالي:-

حراسة المرمى : إدوارد ميندي - سيني ديانج - موري دياو.

خط الدفاع : كاليدو كوليبالي- عبده ديالو- موسى نياخات- عبد اللاي نداي- يوسف سابالي- إسماعيل جاكوبس- عبد اللاي سيك- فودي بالو توريه- فورموسي ميندي.

خط الوسط : إدريسا جانا جاي- بابي جاي- بابي سار- كريبين دياتا- لامين كامارا- شيخو كوياتي- نامباليس ميندي.

خط الهجوم : ساديو ماني - نيكولاس جاكسون- إليمان نداي- عبد الله سيما- بولاي ديا- حبيب ديالو- إسماعيلا سار.

مجموعة السنغال بأمم أفريقيا

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية، بجوار كلًا من: منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا ومنتخب جامبيا.

ويفتتح منتخب السنغال، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم 15 يناير المقبل ضد جامبيا.

موعد بداية بطولة أمم أفريقيا 2023

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.