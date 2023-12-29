الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ساديو مانى يقود قائمة منتخب السنغال لأمم أفريقيا 2023

منتخب السنغال
منتخب السنغال

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن قائمة فريقه لخوض بطولة أمم أفريقيا و التي جاء على رأسها المهاجم ساديو مانى لاعب النصر السعودي.

 

وجاءت قائمة السنغال ضمنها ساديو مانى كالتالي:-

حراسة المرمى : إدوارد ميندي - سيني ديانج - موري دياو.

 خط الدفاع : كاليدو كوليبالي- عبده ديالو- موسى نياخات- عبد اللاي نداي- يوسف سابالي- إسماعيل جاكوبس- عبد اللاي سيك- فودي بالو توريه- فورموسي ميندي.

خط  الوسط : إدريسا جانا جاي- بابي جاي- بابي سار- كريبين دياتا- لامين كامارا- شيخو كوياتي- نامباليس ميندي.

 خط الهجوم : ساديو ماني - نيكولاس جاكسون- إليمان نداي- عبد الله سيما- بولاي ديا- حبيب ديالو- إسماعيلا سار.

 

مجموعة السنغال بأمم أفريقيا

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية، بجوار كلًا من: منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا ومنتخب جامبيا.

 

ويفتتح منتخب السنغال، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، يوم 15 يناير المقبل ضد جامبيا.

 

موعد بداية بطولة أمم أفريقيا 2023

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

مواد متعلقة

ساديو ماني يسجل رقما قياسيا مع منتخب السنغال

تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة جنوب السودان الليلة
الجريدة الورقية