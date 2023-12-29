صحة الفيوم تعلن خطة مبادرة 100 يوم صحة خلال اسبوع

اعلنت مديرية الصحة بالفيوم خطة مبادرة 100 يوم صحة خلال الاسبوع القادم بداية من 30 ديسمبر حتى 5 يناير وذلك باشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

فى بندر الفيوم يومى السبت والاثنين فى مستشفى الفيوم العام والاحد والثلاثاء فى عيادة الحواتم والاربعاء فى مجلس المدينة والخميس فى حديقة الحيوان وذلك خلال الفترة الصباحية .

وفى ادارة مركز الفيوم فى الفترة الصباحية يوم السبت فى اللاهون "الكوشة" والعزب "مصنع الغزل " ويوم الاحد فى هوارة المقطع "الياس " والعزب "الجب" ويوم الاثنين فى الشيخ فضل "جبيلى " ودمو القديمة "سعد" ويوم الثلاثاء فى اللاهون "الشيخ الطيب " والعدوة "تودرى" ويوم الاربعاء فى الاعلام "الياس " وابجيج "سلطان" ويوم الخميس فى هوارة "الجزائر" وتلات "الحميدية .

100 يوم صحة فى سنورس

وفى ادارة سنورس الصحية فى الفترة الصباحية يوم السبت فى منشاة سنورس وقرية السعيدية والاحد فى الاخصاص ومطرطارس ويوم الاثنين فى منشاة بنى عثمان وسنهور القبلية ويوم الثلاثاء فى ابهيت والتوفيقية و الاربعاء فى منشاة طنطاوى وجرفس ويوم الخميس فى عزب سنورس والكعابى ويوم الجمعه فى سنورس.

وفى ادارة ابشواى الصحية يوم السبت فى ابو دنقاش و الاحد فى ابوكساه ويوم الاثنين فى مجلس المدينة وطبهار والثلاثاء فى العجميين ويوم الاربعاء فى ابو شنب والخميس فى شكشوك ويوم الجمعه فى مدخل المنشية وذلك خلال الفترة الصباحية .

وفى ادارة فى الفترة الصباحية طوال ايام الاسبوع فى مستشفى طاميه ويوم السبت فى شارع 23 يوليوم و الاحد فى محكمة طاميه ويوم الاثنين فى سوق طاميه ويالثلاثاء امام عمارة صبحى جميل ويوم الاربعاء فى منشاة الجمال والخميس فى مجلس مدينة طاميه ويوم الجمعه امام مسجد النصر .

وفى ادارة يوسف الصديق الصحية خلال الفترة الصباحية يوم السبت فى شعلان والاحد فى الحامولى ويوم الاثنين فى حنا حبيب ولثلاثاء فى العقيلى ويوم الاربعاء فى الربع و الخميس فى سيدنا الخضر ويوم الجمعه فى المشرك قبلى .

وفى ادارة اطسا الصحية يوم السبت فى مجلس المدينة والحجر وعتامنة الجعافرة ويوم الاحد فى جردو ومنية الحيط و الاثنين فى قلهانة وابو جندير ويوم الثلاثاء فى الغرق والمحمودية و الاربعاء فى قلهانة وقصر الباسل ويوم الخميس فى اطسا ومطول.

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