بالإنفوجراف.. حصاد التنمية المحلية فى أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٦٧ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢٣ ديسمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة شهد انطلاق الأسبوع العشرين من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بتنفيذ دورتين تدريبين جديدتين لأول مرة هما دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة " صوتك مسموع" بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، كما نظم مركز سقارة 3 دورات آخري وهى دورة المجالس والمؤتمرات، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تلك الدورات ١٥٧ متدرب.

والتقى وزير التنمية المحلية ، مع وفد من شركة ميد مارت للتسويق وتطوير الأعمال ضم الدكتور محمود حسن رئيس مجلس الإدارة وكرستين مدحت المدير التنفيذي وميرنا مدحت مسؤول كبار العملاء لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي ومريم سراج الدين مدير مشروع " أيادي مصر " بالوزارة .

كما التقى اللواء هشام آمنة ، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.

الأحد ٢٤ ديسمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتدقيق الأحوزة العمرانية بمحافظة مطروح بما يساهم في تعزيز الشكل الحضارى للمحافظة ويتماشى مع ما تشهده مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة لمحافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وتتضمن الزيارة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية وهي:-

- تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق ( سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير) البالغ عددها 127عقدا .

- تفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، وافتتح مصنع انتاج الأعلاف (بروتين الاسماك) بجنوب بورسعيد.

- افتتح المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد بحي المناخ.

- تفقد مصنع تدوير القمامة لمتابعة سير العمل داخل المصنع ومتابعة منظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة.

- افتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، التى نفذت بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، كما تفقد ساحة المشير طنطاوي .

- افتتح الجراج المتعدد الطوابق الجديد بنطاق منطقة الأسواق بحي العرب، الذي يقام لخدمة المترددين على المنطقة التي تشهد كبرى المشروعات في مجال الأسواق.

- تفقد منفذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل "البازار" سوق بورسعيد الجديد.

الأربعاء ٢٧ ديسمبر

تلقى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 85 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الاحياء الشعبية والقرى في عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، مؤكدًا على إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة ( سند الخير ) حيث يصل حجم مبيعات المبادرة الى 410,3 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ85، ويصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة ، زيوت.......).

كما شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله رئيس مجلس الوزراء، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، وأكد خلاله علي حرص الحكومة على إقامة شراكات سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة.

الخميس ٢٨ ديسمبر

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، فعاليات الأسبوع العشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع الماضي تضمنت تنفيذ ٥ دورات تدريبية وهي دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ودورة المجالس والمؤتمرات، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، موضحًا أن اجمالي عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات ١٥٧ متدربًا من العاملين بالمحليات .

كما تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات، ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات، كما وجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التي تتعرض لها المحافظات خلال يوم الخميس و الـ ٢٤ ساعة القادمة، وذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل الى غزيرة ورعدية .

الجمعة ٢٩ ديسمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.