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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مشروع سعودي ضخم لمواجهة التصحر بـ10 مليارات شجرة (فيديو)

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

بدأت السعودية بإعادة تأهيل 100 فيضة وروضة محلية  في المرحلة الأولى من مشروع ضخم لمكافحة التصحر، وتنوي زراعة 10 مليارات شجرة.

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"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب

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الزراعة: تعمير سيناء كان حلمًا بعيد المنال (فيديو)

وتنوي المملكة وفق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، زراعة 12 مليون شجرة وشجيرة، ونثر البذور، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، وتتجاوز المنطقة المستهدفة بالتأهيل 225 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة داخل نطاق واحد بمساحة إجمالية تتجاوز 1.9 مليون هكتار من أراضي الفياض والروضات.

وأكد رئيس مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد بن عبدالله بن عبدالقادر، أن الخطوة قد تقود إلى اكتشاف فياض وروضات كانت موجودة واندثرت نتيجة عوامل وعمليات التصحر.

زراعة 10 مليارات شجرة

وتستهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة وتأتي كاستكمال لأعمال مبادرة تأهيل الفياض والروضات.

وقال إن المركز نظَّم ورشة عمل للتعريف بالخطة التنفيذية لمبادرة تأهيل الفياض والروضات، وأهدافها، وآليات الشراكة والتعاون مع المحميات الملكية لتنفيذها؛ حيث وقَّع المركز عددًا من الاتفاقيات مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

ونفذ المركز عددًا من مشاريع الاستزراع في المحميات الملكية، ومنها زراعة مليون شجرة برية في روضة الخفس بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وإمداد محمية الملك سلمان بـ 1.2 مليون شتلة لغرسها بالمحمية

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