السياحة تُنظم معرض "أيادى الشرقية" لبيع المنتجات اليدوية بنادى الصيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام الحافظة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخل وخارج المحافظة لإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم اليدوية وذلك من منطلق اهتمام الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، بقطاع الصناعات الحرفية واليدوية والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة تتجسد في مبادرة "أيادى مصر" وذلك لخلق فرص للشباب ممن يمتلكون مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.

ومن جانبها أشارت الدكتور رشا حسن مدير إدارة السياحة بالديوان العام ،ان إدارة السياحة نظمت امس معرض تحت عنوان " أيادى الشرقية " ضمن مبادرة ايادى مصر وذلك بالتنسيق مع نادى الصيد بالدقى لتسويق منتجات الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة الشرقية وذلك بإشتراك عدد 15 حرفى لحرف ( صناعة منتجات البردى – الكليم – العرائس الخشبية – الإكسسوارات والريزن – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – كوريشية – منتجات جلدية – أبجورات- مكرميات).

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إفتتح الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الإقتصادي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

وتفقد محافظ الشرقية، عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

وأكد محافظ الشرقية، إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

أشاد المحافظ، بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الإجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.

شارك في الإفتتاح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد سامي إستشاري البنك الدولي ومدير مكون التدريب والتوظيف، والدكتور حجازي حمدي مدير متابعه وتقييم برنامج فرصة، وعيد محمود، وابراهيم أبو النور، وابراهيم عبد التواب مسؤولين توظيف ببرنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعي، ومنسقي برنامج فرصه بالمحافظة.