تجديد سبع منح من كليات جامعة سوهاج

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة علي ما حققوا من نجاحات بتجديد حصول عدد ٧ كليات والإدارة المركزية علي شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك)، متمنياً دوام التميز مع المثابرة والاجتهاد الدائم لبذل كافة الجهود لحصول جميع كليات الجامعة على شهادة الأيزو وتطبيق الجودة، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها ومكانتها.

وأكد النعماني علي أن الجامعة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الإعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، بتجديد حصول ٧ من كلياتها علي الأيزو وهم كليات ( العلوم، الطب، الآداب، التمريض، الزراعة، التجارة، و الصيدلة) والإدارة المركزية، والذي ببرهن علي تميزهم في تطبيق المعايير الدولية للجودة، الي جانب تحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية و أهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وفي هذا الصدد وجه النعماني تحية شكر وتقدير للقائمين علي هذا الانجاز، ومهنئًا جميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء فى الإنجاز الذى تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مناشداً جميع ممثلي الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية وجميع كليات الجامعة بذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز ورفع تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

وجدير بالذكر أن زيارة فريق المراجعين استمرت عل مدار أربعة أيام تم من خلالها فى اليوم الأول منح كليتى العلوم والطب واليوم الثانى منح كليتى الاداب والتمريض، واليوم الثالث منح كليتى الزراعة والتجارة، واليوم الاخير تم منح كلية الصيدلة والإدارة المركزية، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هى الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التى تطبق الايزو لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإدارى وعدد 7 كليات.