حافظ على قلبك بالشتاء.. نصائح ضرورية للوقاية من برودة الجو

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن خطورة برد الشتاء على قلب الإنسان، إذ يتسبب في التعرض لمشاكل وأزمات قلبية للكثيرين.

خطورة الشتاء على قلب الإنسان

وقال شعبان، إن انخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص بالأوعية الدموية، وارتفاع في ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم مما يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية أو الشرايين التاجية ومن ثم أزمة قلبية.

وأضاف استشاري أمراض القلب، أن برد الشتاء يقل من رغبة الإنسان في شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش، وأيضًا الإصابة بالإنفلونزا والتهابات الزور والنزلات الشعبية، والتي تفاقم حالة مرضي القلب، موضحًا أن كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة لمشكلات القلب في البرد.

نصائح للوقاية من برد الشتاء

وأوضح النصائح والاحتياطات لتفادي الأزمات القلبية في فصل الشتاء، وهي تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، وتجنب الخروج المفاجيء من مكان دافيء إلي مكان بارد، وارتداء طبقات عديدة من الملابس لحبس الهواء بين طبقة والأخري ليحافظ علي حرارة الجسم.

وتابع: غطاء الرأس والرقبة والأذنين يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم، وشرب الماء بانتظام بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميًا، وتناول السوائل غير السكرية، وتجنب المشروبات الغازية.

ونصح المواطنين بتناول الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة والزنجبيل بدون سكر، قائلًا إن هذه المشروبات هي صديقة القلب في الشتاء، محذرًا من تجنب التدفئة الزائدة، والتغافل عند الشعور بألم في الصدر باعتباره برد، ولكن يجب زيارة الطبيب فورًا.