الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إطلاق صاروخ لبناني وصفارات الإنذار تدوي داخل عدة مستوطنات إسرائيلية

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أطلقت المقاومة "حزب الله" صاروخًا مضادًا للدروع من لبنان، باتجاه دوفيف في الجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأنطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونه، ومرجليوت، ومسكاف عام، وكفار يوفال، ومعيان باروخ، والمنارة، والمطلة، وكفار جلعادي، وبيت هيلل في أصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل طائرات مسيّرة.

على جانب آخر،  نشرت القناة الـ 13 الإسرائيلية،  استطلاع يظهر استمرار انهيار شعبية حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنه إذ أجريت الانتخابات في إسرائيل الآن، فسوف يحصل الحزب الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية في إسرائيل على 16 مقعدا فقط، أي بفارق مقعد واحد فقط عن حزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

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