الصحة الفلسطينية تكشف جرائم الاحتلال ضد الكوادر الطبية في غزة (فيديو)

‏كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل جرائم الاحتلال في مستشفيات غزة ومع الطواقم الطبية، قائلا إنّ الواقع في القطاع مؤلم للغاية، وبخاصة المنظومة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة ‏الإخبارية"، الخميس، أن المستشفيات تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية.

وأكد اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير. ‏

الاحتلال دمر المنظومة الصحية في غزة

وأوضح أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان إذ خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الإمدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية.

وأشار إلى أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. ‏

وذكر أن الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية وقصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارة ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل. ‏

مساعدات غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أن الدولة الصهيونية أعطت موافقة مبدئية لقبرص على إنشاء ممر بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

ويهدف الاقتراح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات.

وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً دعا إلى زيادة «واسعة النطاق» للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، إن إسرائيل وافقت مبدئياً على نظام يسمح بفحص المساعدات الدولية «تحت إشراف إسرائيلي» في قبرص قبل تسليمها مباشرة إلى قطاع غزة.

وقال حيات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك موافقة مبدئية على هذا الإجراء، لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللوجيستية التي تنتظر الحل».