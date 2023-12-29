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الجمعة 29 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي بقطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.، وفق روسيا اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى. 

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. 

وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه. 

الجريدة الورقية