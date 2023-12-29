استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي بقطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.، وفق روسيا اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.

كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه.