القيعي: على من يقلل من انجازات الأهلي أن يخجل من نفسه

أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن كرة القدم دائما تشهد أمور مثيرة، والفريق الأحمر قدم أحلى مبارياته أمام مودرن فيوتشر، وسجل أهداف رائعة وملعوبة وليست وليدة الصدفة، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق اللقب بجدارة واستحقاق، ورغم استقبال هدفين واللعب وقت إضافي لكن كان هناك اصرار كبير على تحقيق البطولة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هذا الجيل يحقق انجازات كبيرة، وهو الأكثر حصدًا للبطولات، وعاصرت كل مشاركات الفريق في مونديال الأندية، والأداء في البطولة الأخيرة هو الأفضل، وحتى مع خسارة الفريق أمام فلومينينسي كسب احترام الجميع، والاتحاد الدولي لكرة القدم ينظر للاهلي وكأنه ظاهرة مختلفة، رغم كل الصعوبات يتألق ويثبت جدارته".

وأضاف: "البعض يريد التقليل من انجازات الأهلي، ويجب أن يخجلوا من أنفسهم، في حين بعض المنافسين يحتفلون بهدف أو أداء جيد".

وواصل: "جمهور الأهلي أصبح لا يسمح مطلقا بمجرد ضياع فرصة، ولو كسبنا 3 او 4 يقولون أننا كان بالامكان ان نفوز بسبعة أهداف، ونتمنى استمرار مساندتهم للفريق، وأطالب الجميع بالصبر على اللاعبين وعدم إيصال شعور لهم بعدم التقدير أو إحباطهم، لأنهم في النهاية هم من يسعدوننا ويحققون البطولات".

وأكمل: "اليوم طاهر محمد، قدم مستوى مميز، وخلال اللقاء كانوا يتحدثون عنه بشكل سلبي ومتحاملين عليه، بدلا من التصفيق له بعد المستوى المميز".

وأوضح أن الموسم الحالي يستحق لقب (سيد المواسم) خصوصا أنه شهد التتويج ببطولات عديدة في كل الألعاب.