عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ : الأرز حر وليس ضمن سلع بطاقة التموين

أحمد يوسف رجب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، قال : ان الأرز من بين المحاصيل الاستراتيجية الهامة بعد القمح، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تلبية احتياجات المواطنين وبالتالى تحقيق الأمن الغذائى للبلاد، ونظرًا لأهمية الأرز كغذاء أساسي في النظام الغذائي المصري والطلب المحلي الكبير عليه، فمنذ شهور رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة الأرز من بطاقة التموين، وأعلن "مصيلحي " أن الأرز أصبح حرًّا فى المجمعات الاستهلاكية، وليس ضمن الحصة التموينية على بطاقة التموين، لأن حصة الدعم المقررة بـ50 جنيهًا تكفى فقط للزيت والسكر.

وتعد مصر من أقل دول العالم تأثرًا بارتفاع سعر الأرز، إذ إنها تنتج ما يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك المحلى ولا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه، فما تحتاج إليه من المستورد لا يتجاوز 3%.

وأوضح " عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ " فى تصريح خاص ل" الوفد ": أنه لا شك أن قطاع الأرز قد شهد تطورًا كبيرًا، حيث تم العمل على تطوير أصناف جديدة ولا يوجد أزمة في إنتاج الأرز هذا العام، حيث تم زراعة مساحة قدرها 724 ألف فدان من الأرز ، حيث أن جهود استنباط التقاوي ساهمت في زيادة إنتاجية الأراضي للمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما أدى إلى زيادة حجم صادرات مصر الزراعية إلى الخارج .

وأضاف " عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ " أن المساحة المنزرعة من محصول الأرز فى موسم 2022 بلغت 724 ألف و200 فدان بعدما تم تخفيضها من 1.3 مليون فدان، إنتاجية الفدان بالطن: من 4 لـ 5 أطنان في الفدان، الإنتاج الكلي بالطن: 3.5 مليون طن بعد تخفيض المساحة المزروعة.

ولفت إلى أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع إلى أكثر من 20 ألف جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز الأبيض إلى 35 جنيهًا. ومع بدء حصاد المحصول الجديد، هبطت الأسعار حاليًا، حيث وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 11 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض إلى 17 إلى 18 ألف جنيه للكيلو. وهذه فرصة لتدخل الدولة وشراء الأرز من السوق لتكون لديها مخزون استراتيجي يبلغ ما لا يقل عن 2 مليون طن من أرز الشعير، وذلك للتصرف فيه حسب الحاجة وتوفير ما يكفي للسوق المحلي.

مشيراً إلى أن مخزون الموسم الماضي لم يتم استهلاكه، ويمكن استخدام هذا المخزون لإعادة توازن الأسعار في حالة ارتفاعها مرة أخرى، ويمكن أيضًا استخدامه للتصدير إلى الخارج لجلب العملة الصعبة إلى البلاد واستيراد القمح، خاصة وأن أسعار الأرز المصري تعد الأعلى عالميًا.

واحب انوه ان الموردين رفعوا أسعار توريد الأرز المدرج على بطاقة التموين، مع بداية توريد المحصول الجديد، لذا اضطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إتاحة حصول المواطن عليه ضمن فارق نقاط الخبز من أصحاب البقالة .

موضحاً أن الوزارة لن تورد الأرز إلى البقالين، وأن الموجود سيظل حرا ، فيما توقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام( 2022/2023) .