إعداد كشف حساب بنكي لمسئول حكومي .. غسل 20 مليون جنيه باستغلال منصب بالقليوبية



قررت نيابة الأموال العامة، بإعداد كشف حساب بنكي لمسئول حكومي بمحافظة القليوبية استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه ومحاولته غسل تلك الأموال وذلك لكشف ملابسات الواقعه ومعرفه حجم ثروته.

20مليون جنية ..حبس موظف أستغل وظيفته للكسب الغير مشروع بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ،بحبس موظف 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بغسل أموال تقدر 20مليون جنيها في الكسب الغير مشروع .

وفي وقت مسبق ، ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة موظف بإحدى الجهات الحكومية "له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة القليوبية ، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية و وشراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بقرابة 20 مليون جنيه.



القبض علي الفنان محمد نجاتي

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، القبض على الفنان محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه سنة في اتهامه بإصدار شيك دون رصيد.

وقد أُلقي القبض على الفنان محمد نجاتي لصدور أحكام ضده في قضايا شيكات، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأفادت التحريات الأولية، بأن الشرطة ضبطت “نجاتي” في كمين أمني، وبفحصه تبين صدور قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880 لسنة ٢٠٢٠ حصر ٢٢٥٧ لسنة ٢٠٢٠.

وتم عرض الفنان محمد نجاتي على النيابة العامة، حيث تقدم باستشكال في النيابة من قبل المحامي الخاص به على أحكام الحبس في قضايا الشيكات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.