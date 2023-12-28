سبب القبض على الفنان محمد نجاتي.. رد فعل صادم منه يكسر القوانين (تفاصيل)

أثار الفنان محمد نجاتي جدلًا واسعًا برد فعله بعد قرار القبض عليه، حيث تجاهل الأمر، واحتفل بإنطلاق تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل "صيد العقارب"، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

محمد نجاتي يتجاهل أمر القبض عليه ويحتفل بانطلاق تصوير مسلسل صيد العقارب

ظهر محمد نجاتي في فيديو من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري"، وهو يقول: "مساء الخير اليوم الخميس 28 ديسمبر، أول يوم تصوير لي في مسلسل (صيد العقارب) إخراج الأستاذ أحمد حسن، وبطولة النجمة الكبيرة العظيمة غادة عبد الرازق، وأنا سعيد جدا بمشاركتها في هذا المسلسل".

محمد نجاتي

وأضاف محمد نجاتي: "دوري فيه مهم جدا، وإن شاء الله نقدم فيه كل جديد يعجبكم"، مختتمًا: "رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله رمضان 2024 يكون خير عليكم وعلينا معكم".

محمد نجاتي

مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل "صيد العقارب" نخبة مميزة من نجوم الفن، أبرزهم رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وساميه عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة،

مسلسل صيد العقارب

وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

محمد نجاتي

سبب القبض على محمد نجاتي



وكانت أجهزة الأمن في الجيزة قد ضبطت اليوم الخميس، محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه لمدة عام في اتهامه بإصدر شيك دون رصيد، حيث تم ضبطه في كمين أمني، وبفحصه تبين صدور قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880لسنة ٢٠٢٠ حصر ٢٢٥٧ لسنة ٢٠٢٠.

محمد نجاتي

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.