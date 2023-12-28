حسين الشحات: بطولة السوبر كانت صعبة والتتويج مهم جدًا

أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بعد الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية للبطولة، مؤكدًا صعوبة البطولة.

وقال الشحات إن البطولة كانت صعبة للغاية ومهمة في نفس التوقيت لأنها جاءت بعد خسارة أكثر من بطولة، وتمنى صاحب الهدف الثاني في المباراة أن يواصل الأهلي التألق وأن يفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي ثم بعد دقيقتين أضاف كريم فؤاد الهداف الرابع.