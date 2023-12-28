وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مأساوي بطريق أسيوط الجديدة

وقع حادث تصادم مروع على طريق أسيوط الصحراوي الشرقي في قرية عرب العوامر، مركز الفتح. في هذا الحادث، تصادمت سيارتين كانت إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، مما تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وفحص مكان الحادث والمعاينة الأولية أظهرت آثار الاصطدام القوي بين السيارتين، مما أسفر عن وفاة الأشخاص الستة. الضحايا تم تحديدهم على أنهم "حسام حسن عبدالفتاح" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان المنيا، و"شعبان عبدالمجيد فهمي" البالغ من العمر 30 عامًا من سكان كفر الشيخ، و"أحمد أشرف محمد" البالغ من العمر 25 عامًا من سكان المنيا، و"أحمد محمد علي" البالغ من العمر 24 عامًا من سكان البداري، و"محمد زين العابدين" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان درنكة، و"محمود حنفي" البالغ من العمر 20 عامًا من سكان البداري.

وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي الإيما العام بأسيوط وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام حيث يتلقون العلاج اللازم. تم استدعاء فرق الإنقاذ والشرطة لموقع الحادث وباشرت في التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المؤلم.

يجب أن تكون حوادث الطرق هذه التذكير الدائم لنا جميعًا بأهمية الالتزام بقوانين المرور والقيادة الآمنة. يجب على السائقين القيادة بحذر وتوخي الحذر الشديد على الطرق، وضمان صيانة المركبات بانتظام للتأكد من الحفاظ على سلامتها.

نحن نتعاطى مع حياة الناس هنا، وتوجد عائلات تعاني جراء هذا الحادث المأساوي. قد يكون هناك آخرون يعيشون بنظرة أمل للغد، ولكنهم لا يعلمون أنهم قد يصبحون جزءًا من إحصائيات حوادث الطرق المأساوية.

علينا جميعًا أن نعمل سويًا لتعزيز التوعية المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. لا تكن سائقًا مسرعًا، وتأكد من استخدام حزام الأمان، واحرص على احترام إشارات المرور وتعليمات القيادة الآمنة. تعلم كيف تكون سائقًا مسؤولًا، لأن حياة الآخرين تعتمد على تصرفاتك على الطريق.

والوفد تتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندتعزي أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب.