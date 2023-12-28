لسهرة رأس السنة.. حضري كيكة الفانيليا بصوص الكراميل واستمتعي بليلة مميزة

كيكة الفانيليا بصوص الكراميل من الوصفات السريعة والشهية والتي يمكنك تحضيرها في المنزل لسهرة ليلة رأس السنة، فتتميز بمذاقها اللذيذ والغني بصوص الكراميل المحبب للأطفال والكبار.





طريقة عمل كيكة الفانيليا بصوص الكراميل

المقادير

- للكراميل :

الزبدة : 8 ملاعق كبيرة

السكر البني : كوب

كريمة : نصف كوب

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

سكر البودرة : 4 اكواب

- دقيق : 3 أكواب ونصف (متعدد الاستعمالات)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- السكر البني : 2 كوب

- سكر : كوب ونصف

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية)

- البيض : 6 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- حليب : كوب ونصف



طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية خبز، وادهنيها بالزبدة، ثم بطّنيها بورق الزبدة، وادهنيه بالزبدة.

نخّلي الدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء.

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة جيداً بواسطة المضرب الكهربائي، حتى تحصلي على مزيج كريمي هش.

أضيفي السكر البني، والسكر الأبيض إلى مزيج الزبدة، ثم أعيدي الخفق على سرعة متوسطة لحوالي 5 دقائق حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم وفاتح اللون.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق جيداً، ثم أضيفي الفانيليا السائلة إلى المزيج واخفقي جيداً.

أضيفي خليط الطحين على ثلاث مراحل، مع الحرص على الاستمرار بالخفق البطيء بعد كل إضافة، حتى يختفي الطحين بالمزيج.

أضيفي الحليب إلى المزيج، واخفقي جيداً حتى يصبح مزيجاً ناعماً.

وزعي مزيج الكيك في صينية الخبز المحضّرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40 دقيقة حتى تمام نضج الكيك.

اقلبي الكيك على شبكة التبريد، واتركيه حتى يبرد.

لتحضير صوص الكراميل: في قدر صغير الحجم على نار هادئة، ضعي الزبدة والسكر البني، وحركي حتى تذوب المكونات.

أضيفي الكريمة وحركي المزيج حتى يبدأ في الغليان، ثم ارفعي القدر عن النار وأضيفي الفانيليا والسكر البودرة تدريجياً مع التحريك حتى تمتزج المكونات تماماً.

اتركي صوص الكراميل جانباً حتى يبرد قليلاً لحوالي 5 دقائق.

وزعي صوص الكراميل فوق الكيك حتى يغطيه تماماً، ويمكنكِ الاحتفاظ بباقي الصوص في الثلاجة لحين الاستخدام لاحقاً.ضعي الكيك في الثلاجة حتى يبرد لحوالي 2-3 ساعات، ثم قدميه.