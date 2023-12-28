أهالي منقطة الشيخ الأربعين بأسيوط ينتقدون إهمال الحديقة

ومواطن يؤكد تحولها لمرتع للخارجين على القانون في ظل صمت المسئولين

انتقد اهالي منطقة الشيخ الأربعين بحي غرب اسيوط تدهور حالة الحديقة الموجودة بالمنطقة واهمالها وتخريبها عمدا مع سبق الاصرار والترصد وقيام عدد من الخارجين على القانون بسرقة الحديد المحيط بالحديقة وتحويلها لمرتع للخارجين على القانون وتجار السموم البيضاء ناهيك معاكسة الفتيات والتحرش بهن الامر الذي ادى الى حالة من الفزع والخوف على الاطفال والسيدات بالمنطقة مطالبين المسئولين بسرعة التحرك

وقال عاطف توفيق محمود عن سكان المنطقة بانه تقدم بعدة شكاوي الى الجهات المعنية ومنها سبيل المثال وزير التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظ اسيوط وغيرهم بسبب تحول الحديقة المواجه لمنزلي بمنطقة الشيخ الاربعين شارع سعد زغلول جسر الجبل الى وكر للخارجين على القانون وتجار المخدرات بعد تدهورها وخرابها وتحويلها الى ارض فضاء وقاموا بسرقة الاسوار الحديدية ووضعوا اكشاك غير مرخصة يزاولون فيها انشطتهم

واضاف عاطف توفيق انهم لم يكتفوا بذلك بل يقوم عدد من الشباب بمعاكسة الفتيات والسيدات والتحرش بهن واستخدام السنج والمطاوي والجنازير في حالة التصدي لهم وترهيب المواطنين وتم تحرير اكثر من محضر بذلك ومنها القضية رقم 19368 جنح اول اسيوط مشيرا الى قيامهم بتقديم عدد من الشكاوي لمحافظ اسيوط ووزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء وللاسف دون جدوى مؤكدا قيام رئيس حي غرب بالمرور وتفقد الحديقة والذي اكد على حل المشكلة ولكن مازال الحال على ما هو عليه في ظل صمت رهيب واعمال عنف يومية وطالب عاطف المحافظ بسرعة اتخاذ قرار نحو هذه الحديقة ووقف هذه البلطجة لاعادة الوجه المشرق للمنطقة مرة اخرى كما كان في عهد اللواء نبيل العزبي المحافظ الاسبق

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