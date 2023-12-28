كاتبة: الإعلام الفرنسي تحول نحو إظهار معاناة الفلسطينيين في غزة
قالت الكاتبة الصحفية إيمان مسلماني، إنّ الحكومات الأوروبية وبخاصة الحكومة الفرنسية تخضع لمتطلبات الشعب، مشيرةً إلى أن الشعب الفرنسي يدعم إيقاف الحرب الجارية على قطاع غزة، فاندلعت مظاهرات كثيرة تطالب الحكومة بالتدخل.
وأضافت مسلماني في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “في بداية الحرب، كان الإعلام الفرنسي يركز على القتلى من الإسرائيليين وكان يعتبر أن الشهداء أعداد فحسب، ولكن تغير الإعلام الفرنسي إلى تسليط الضوء على الشهداء الفلسطينيين”.
وتابعت، أنّ موقف فرنسا تغير تجاه غزة وستطالب بوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن الإعلام الفرنسي بدأ التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وصمت الحكومة الفرنسية، فاضطرت إلى التدخل بشكل إيجابي لصالح قطاع غزة، ولكن هذا الأمر لن يؤثر كثيرا في مسار الحرب، مثلما حدث في الحرب على أوكرانيا التي دعمتها كل الدول الأوروبية منذ بداية الحرب، ورغم ذلك تستمر الحرب وروسيا بكامل قوتها.
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