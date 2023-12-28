عاجل
حزب الله: فصل كاميرات المنازل تخسر العدو فرص التنصت على المقاومة عاجل| أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كاتبة: الإعلام الفرنسي تحول نحو إظهار معاناة الفلسطينيين في غزة

سكان قطاع غزة في
سكان قطاع غزة في مأساة مستمرة بسبب القصف العشوائي

قالت الكاتبة الصحفية إيمان مسلماني، إنّ الحكومات الأوروبية وبخاصة الحكومة الفرنسية تخضع لمتطلبات الشعب، مشيرةً إلى أن الشعب الفرنسي يدعم إيقاف الحرب الجارية على قطاع غزة، فاندلعت مظاهرات كثيرة تطالب الحكومة بالتدخل.

وأضافت مسلماني في مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “في بداية الحرب، كان الإعلام الفرنسي يركز على القتلى من الإسرائيليين وكان يعتبر أن الشهداء أعداد فحسب، ولكن تغير الإعلام الفرنسي إلى تسليط الضوء على الشهداء الفلسطينيين”.

txt

عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة

txt

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة

وتابعت، أنّ موقف فرنسا تغير تجاه غزة وستطالب بوقف إطلاق النار، لافتةً إلى أن الإعلام الفرنسي بدأ التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وصمت الحكومة الفرنسية، فاضطرت إلى التدخل بشكل إيجابي لصالح قطاع غزة، ولكن هذا الأمر لن يؤثر كثيرا في مسار الحرب، مثلما حدث في الحرب على أوكرانيا التي دعمتها كل الدول الأوروبية منذ بداية الحرب، ورغم ذلك تستمر الحرب وروسيا بكامل قوتها.

مواد متعلقة

إسرائيل ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في غزة

وفود من ٧٠ دولة تشارك في قوافل «بيت الزكاة والصدقات» لإغاثة غزة

حرب غزة ونزيف السودان.. أحداث هزت المنطقة العربية في ٢٠٢٣

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

المقاومة تهز قلب الكيان الإسرائيلي في مناطق عدة داخل غزة

رئيس "النواب الأردني": نرفض محاولات تهجير أهل غزة وفصلها عن الضفة الغربية

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان على غزة
الجريدة الورقية