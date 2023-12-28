تراجع فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار كانت ذورتها من مساء أمس الأربعاء وعلى مدار الليل حتى اليوم مختلفة الشدة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.

وأضافت غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أن الأمطار تنتشر بشكل متفرق الشدة على المناطق الساحلية المُطلة على البحر المتوسط وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ومناطق من الشرقية والمنوفية والغربية ومناطق من القاهرة الكبرى.

وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة بشكل متفرق، ومع مساء اليوم سيغادر المنخفض الجوي الأراضي المصرية ويأثر في بلاد الشام.

وأوضحت أن غدًا الجمعة يشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتراجع فرص الأمطار على معظم المناطق، وستكون خفيفة إلى متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل ومدن القناة وسيناء، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ولكن لم تؤثر في الأعمال اليومية.

وتابعت: الظاهرة المسيطرة غدًا الجمعة هي الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات بحوالي درجتين، والأجواء ستكون معتدلة خلال ساعات النهار وباردة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع زيادة سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري:- العظمى 22 الصغرى 14

السواحل الشمالية:- العظمى 21 الصغرى 15

جنوب سيناء:- العظمى 25 الصغرى 17

شمال الصعيد:- العظمى 23 الصغرى 10

جنوب الصعيد:- العظمى 25 الصغرى 14