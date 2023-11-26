القلق واضطرابات النوم علامة على تمدد الأوعية الدموية

قالت جراح الأعصاب كيريل أورلوف إن كثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بتمدد الأوعية الدموية.

ويبدو تمدد الأوعية الدموية وكأنه تورم، فقاعة على سطح الوعاء الدموي، هذه "الفقاعة" ذات الجدران الرقيقة مليئة بالدم ويمكن أن تنفجر إذا أصبحت الجدران رقيقة جدًا، شارك الطبيب مع kp.ru.

وأضاف أن تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يحدث في شريان في الدماغ إذا لم يتم تشخيص هذا التكوين وعلاجه في الوقت المناسب، فقد تكون نتيجته سكتة دماغية نزفية، محذرًا من أن اكتشاف المرض ليس بالأمر السهل - فالكثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بتمدد الأوعية الدموية.

كقاعدة عامة، لا يعلن تمدد الأوعية الدموية عن نفسه بأي شكل من الأشكال، ثم يطلق عليه صامت بشكل عام، وفقًا لمصادر مختلفة، يعاني حوالي 3-5٪ من الأشخاص من تمدد الأوعية الدموية، لكن لا يعلم الجميع عنها.

وفي حديثه عن الأعراض المحتملة، أوضح أورلوف أن زيادة القلق واضطراب النوم لدى الشخص قد يشير إلى وجود تمدد الأوعية الدموية.

علامات تمدد الأوعية الدموية:

الصداع المتكرر

نوبات الدوخة الناشئة والمتكررة

تدهور الوظائف المعرفية (على سبيل المثال، مشاكل في الذاكرة، انخفاض الأداء)

القلق (جديد أو يزداد سوءًا)

اضطراب في النوم

وقال الخبير: "بشكل عام، أي تشوهات عصبية تكون سببا لمراجعة طبيب الأعصاب وإجراء الفحص، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".