الأهلي يتقدم على مودرن فيوتشر بثنائية في الشوط الأول بالسوبر المصري

نجح فريق الاهلي فى انهاء الشوط الاول متقدما أمام مودرن فيوتشر بنتايجة هدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات على حسم لقب بطولة السوبر المصري.

أهداف الشوط الأول..

وأحرز هدف التقدم لفريق الأهلي محمود كهربا فى الدقيقة 13 من بداية المباراة عن طريق ركنية من الجانب الأيمن ليقابلها برأسية معلننا تقدم الاحمر، قبل أن يضيف حسين الشحات فى الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

تشكيل مودرن فيوتشر..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: علي الفيل – محمد ربيعة – باسم علي – جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد – بابا توندي – محمد صادق – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف – مروان محسن