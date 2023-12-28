واردات مصر من القمح ترتفع 30% خلال 2023

قفزت واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن في العام الماضي.

الواردات المصرية

وجاء معظم القمح المستورد من روسيا، التي ارتفعت حصتها من الواردات المصرية إلى 68%، مقارنة بنحو 55.1% خلال العام الماضي.

واستحوذت روسيا وأوكرانيا على نحو 80% من إجمالي واردات مصر من القمح بنحو 8 ملايين طن.

وزادت حصة روسيا من توريدات القمح لمصر إلى 68% بكميات بلغت نحو 6.83 مليون طن، مقارنة 55.1% من إجمالي واردات العام الماضي وبنحو 4.82 مليون طن.

كما رفعت أوكرانيا حصتها إلى 12.3% بنحو 1.2 مليون طن مقابل 7.6% العام الماضي بإجمالي كميات بلغت 666 ألف طن.

كما دخلت ثلاثة مناشئ جديدة على قائمة الواردات الفعلية لمصر في 2023 هي (صربيا، ومولدوفا، وكندا) بإجمالي كميات بلغت نحو 368 ألف طن.

وارتفع عدد الجهات المستوردة للقمح في العام الجاري إلى 45 جهة مختلفة بين حكومية وقطاع خاص، مقارنة بنحو 31 جهة فقط خلال العام الماضي.

قائمة أبرز المستوردين

واحتلت “الهيئة العامة للسلع التموينية” المرتبة الأولى على قائمة أبرز المستوردين في العام الجاري بإجمالي 5.4 مليون طن تعادل 53.8% من إجمالي الواردات.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وتستورد وزارة التموين، كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق.