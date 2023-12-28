اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في الغربية

عقدت مديرية الزراعة بالغربية، الاجتماع الثاني للحملة القومية عن المعاملات الحقلية المختلفة للنهوض بمحصول القمح وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمحصول القمح من الزراعة حتى الحصاد والتوريد وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة.



وبدء الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الاجتماع بتهنئة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيًا له السداد والتوفيق لما فيه رفعة شأن هذا الوطن، وتم توجيه رسالة شكر لأهالي وأبناء محافظة الغربية.



واستكمل ابوشادى، حديثة حول اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بمحصول القمح وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة للمحصول مع الالتزام بالتوصيات الفنية التي تستهدف الزيادة المحصولية لوحدة الفدان، وقال يجب تتضافر كل الجهود لزيادة الكمية المزروعة من محصول القمح الاستراتيجي.



وأوضح وكيل زراعة الغربية، أن الهدف من تنفيذ هذه الاجتماعات والندوات توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، حيث يعد محصول القمح من الزراعات منخفضة التكاليف بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى وذو عائد اقتصادي مجزٍ وتم مناقشة العديد من النقاط المهمة أهمها جملة المساحة المزروعة حتى تاريخه وجملة المساحة التى تم علاجها من الحشائش وجملة المساحة التى تم تسميدها وريها رية التشتية والحقول الإرشادية وعددها، وفى النهاية الاجتماع تم الرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

جاء ذلك الاجتماع تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وحضور الأستاذ الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والأستاذ الدكتور جمال الشعراوى رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بالغربية، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالرحمن مراد رئيس بحوث بمحطة بحوث الجميزة، والأستاذ الدكتور محمد قنيبر رئيس قسم الحشائش بمحطة بحوث الجميزة، والدكتور صادق أحمد الشونى مدير عام إدارة الحبوب بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والمهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية، والمهندس حمادة سماره عمار مدير إدارة الإرشاد والتدريب والبيئة، والمهندس ممدوح المليطى مدير منطقة جهاز تحسين الأراضى بطنطا، والمهندس شحاتة الكريدى منسق وأخصائي القمح بالغربية، ومديرى الإدارات الزراعية ومديري الإصلاح ومفتشى الإرشاد وأخصائي القمح بالإدارات وبعض مسؤولي المراكز الإرشادية.

#م/ وليد إبراهيم أبوسرية