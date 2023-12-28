موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى بدشنا

تسلمت إدارة شنا التعليمية التابلت الخاص بطلاب الصف الاول الثانوي وجاري توريده للمدارس الثانوية بالإدارة تحت اشراف طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية .

وأكد طارق نور الدين ان جميع طلاب الصف الاول الثانوي سيحصلون على أجهزة التابلت بداية من الاسبوع القادم وذلك عقب تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وانهاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستلامه ومن المقرر ان يتم امتحان طلاب الصف الاول الثانوي امتحانات النصف الدراسي الأول بأجهزة التابلت.

وأضاف ان مكاتب البريد تستقبل طلاب الصف الاول الثانوي لسداد رسوم تأمين التابلت من خلال الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد مع ضرورة الاحتفاظ بالإيصال وتسليمه للمدرس.