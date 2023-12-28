طلاق محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم يثير الجدل بعد تصريحاته الصادمة.. ومدير أعماله يحسم الحقيقة
تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عدة تزعم طلاق الفنان محمود العسيلي لزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد زواج دام 4 سنوات، ما أثار دهشة الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأمر.
حقيقة طلاق محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم
سرعان ما كشف مدير أعمال محمود العسيلي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته، نافيًا ما يتردد على ألسنة البعض، ليؤكد أنها مجرد شائعات عارية من الصحة.
سر شائعة طلاق محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم
جاءت أنباء طلاق محمود العسيلي بالتزامن مع تصريحاته الأخيرة بشأن زيجاته الثلاث من أجل البحث عن الاستقرار في الحياة الزوجية، وأسباب انفصاله عن زوجتيه الأولى والثانية.
وكان العسيلى قد صرح بأنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الانفصال والبعد، وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المُذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.
وأضاف العسيلي: "لو مضايق في علاقتي الزوجية بحاول أصلحها، ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش لأن العمر قصير".
محمود العسيلي يكشف سر زواجه 3 مرات
في الوقت نفسه، كشف محمود العسيلي عن سر زواجه 3 مرات، حيث قال: "بحاول أعيش مبسوط ومرتاح وفيه ناس بتفضل دايسة على نفسها في العلاقات الزوجية والشخصية".
وتابع العسيلي: "أهم حاجة يكون الإنسان مرتاح ومبسوط ولو ده متحققش ليه ندوس على نفسنا"، مُختتمًا: "وأنا حاليًا متجوز الحمدلله والاستقرار حلو".
محمود العسيلي يثير الجدل بموقفه من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
على صعيد آخر، أعرب محمود العسيلي عن رفضه التام لدعوات مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة، حيث قال: "لست من المقاطعين، احنا كده بنضر بلدنا أكثر ما بنساعدها".
كما أكد أن المقطعة من الممكن أن تؤثر سلبًا فى الاقتصاد المصري، لا سيما في ضوء الظروف الراهنة المتعلقة بانخفاض معدل الاستثمار الأجنبي، فضلا عن إلحاق الضرر بمصلحة العمالة المصرية بتلك الشركات القائمة على الأراضي المصرية، حيث قال: "عندنا مصريين بيشتغلوا فيها.. وده أكلهم عيشهم".
أحدث أغاني محمود العسيلي
جدير بالذكر أن آخر أغاني المطرب محمود العسيلي،كانت أغنية "سمع هوس" من فيلم "بيت الروبي" بطولة النجوم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي من كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.
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