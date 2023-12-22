محمود العسيلي يهاجم حملة مقاطعة المنتجات الأجنبية.. ضرر للبلد

علق الفنان محمود العسيلي، على رأيه في مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، مشددًا على أنه ليس مع مقاطع المنتجات الأجنبية، لأن الاستثمار الأجنبي يفيد الدولة كثيرًا ويدخل العملة الصعبة.

وأضاف "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "احنا بالمقاطعة بنضر البلد أكثر مما نفيدها وهناك الكثير من العاملين بهذه الشركات مصريين، 99% من العاملين مصريين ومقاطعتها تمثل ضرر كبير عليهم".

وأوضح، أنه بهذه المقاطعة للمنتجات الأجنبية يشعر المستثمر الأجنبي بالقلق، معقبًا: "هيخافوا يستثمروا في مصر، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية لا تدعم إسرائيل بشكل كبير وكامل"، موضحًا أن الكثير من العمال في هذه الشركات حياتهم توقفت وتعرضوا لضرر كبير بسبب هذه المقاطعة.

ولفت في سياق آخر إلى أن اختفاء الكثير من المطربين بعد نجاحهم بسبب عدم التطوير، قائلا: "المغني اللي بيروح عليه بيكون مشتغلش على نفسهم كويس"، موضحًا أن هناك مطربين قدوة وما زالوا مستمرون في الغناء وتقديم النجاحات ومتواجدين بقوة، مضيفًا: "رقم واحد عندي عمرو دياب".

وتابع: “هناك الكثير من الفنانيين مستمرين مثل أصالة وأنغام ومحمد عبده ومحمد منير، وهناك أمثلة عديدة مازالت مستمرة ومتجددين مع العصر الحالي، مشددًا على أن الاستمرارية في الغناء تحتاج العمل على النفس بشكل أكبر والتجدد في الشكل والأسلوب”.