برج الجوزاء من أكثر الأبراج حظًا في 2024.. خبيرة تكشف التفاصيل (خاص)

هذا العام برج الجوزاء واحد ضمن قائمة أكثر الأبراح حظًا لـ 2024، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج عبير فؤاد لبوابة الوفد، حيث سينعم مواليد هذا البرج طوال السنة بالراحة والأوضاع المالية الجديدة، وذلك بفضل كوكب " بلوتو" وهو كوكب الحظ، فهناك العديد من الفرص المالية والمهنية والعاطفية.

برج الجوزاء

توقعات عبير فؤاد لمواليد الجوزاء على الصعيد المهني

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية مثل الدلو والميزان، والذي يبدأ من 21 مايو إلى 21 يونيو، هذا العام بسبب معاكسة كوكب "زحل" و"نبتون" سيضعان الضغوط على عاتقك، ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت، وبداية من 26 مايو سيكون المشتري في برجك والذي سيدفعك إلى العمل في بيئة صالحة وستبتكر وسائل جديدة تسمح لك بالمُضِي قُدُمًا بسرعة فائقة.

وكوكب "بلوتو" سيدفعك إلى تغيير مفهومك للأشياء تدريجياً لتتطور في الاتجاه الصحيح، لكن ضربة الحظ الحقيقية لعام 2024 ستكون دخول كوكب الحظ المشتري في برجك ابتداء من 26 مايو يفتح الأبواب، ويخلق الفرص العديدة، وأيضا في آخر شهرين من العام، ولا تضع حدَا لطموحاتك، فقط الشرط الوحيد للنجاح هذا العام هو عدم إعطاء الثقة ببساطة وعدم الانجراف في ارتباطات دون اتخاذ الضمانات الكافية.

برج الجوزاء

توقعات عبير فؤاد لمواليد الجوزاء على الصعيد العاطفي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي والتي قسمتهم إلى جزأين، حيث إذا كان مولود برج الجوزاء متزوج بهذا العام سيجمعك بالعديد من المواقف المثيرة والمشاعر المتأججة مع شريك حياتك إذا كان بينكما تافق واستقرار، وأن لم يكن يواجد استقرار فأنت ترغب في بناء حياة مستقرة مليئة بالحيوية والتجديد.

وإذا كان مولود برج الجوزاء غير مرتبط، فبداية من شهر أبريل ستعيش حالة من الحب حيث تمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك، وقد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء، بعد ذلك، سيكون عليك ببساطة الاستفادة من ذلك لتطوير هذه العلاقة الممتازة، خاصة في الصيف وفي آخر شهرين من العام، ولكن هناك قرار مهم في الخريف، قد يكون ارتباطا أو انفصالا من علاقة.