دورتان جديدتان في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف المنيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية (الثالثة بعد المئتان في التوعية الأسرية والسكانية) بالمركز الثقافي الإسلامي ـ بمسجد الفولي ـ مديرية أوقاف المنيا، وذلك يومي الأحد والاثنين 31/12/2023م، و1/1/2024م.

أوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار الإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة).

أوضحت الأوقاف أن الأسماء جاءت على النحو التالي:

م الاسم الوظيفة

1. جلال محمد روبي عبد الحميد إمام وخطيب

2. محمود عطيه محمد عبد القادر إمام وخطيب

3. عرفه حسنى محمدين على إمام وخطيب

4. خيرى أحمد عبد الحليم فتح الباب إمام وخطيب

5. طه شعراوي توفيق محمد إمام وخطيب

6. فوزى جمعه خليل علي إمام وخطيب

7. محمد أحمد محمد عمران إمام وخطيب

8. ناجى سالم عبد المجيد عبد الحميد إمام وخطيب

9. أحمد جاب الله محمد جاب الله إمام وخطيب

10. سيد محمد كامل سيد إمام وخطيب

11. حماده على محمد محمد إمام وخطيب

12. على أحمد مهني عبد العزيز إمام وخطيب

13. حمدي أحمد ابراهيم محمد إمام وخطيب

14. أبو بكر جمال عبد الحكيم محمد إمام وخطيب

15. أشرف سيد محمد حسين إمام وخطيب

16. عبد الرحمن أحمد محمد عمران إمام وخطيب

17. حسن محمود محمد موسى إمام وخطيب

18. رجب محمد على أحمد إمام وخطيب

19. صالح محمد طلب على إمام وخطيب

20. محمد أحمد حمدي عبد الكافي إمام وخطيب

21. عاصم محمد عيد حسانين إمام وخطيب

22. محمد على محمد حسن إمام وخطيب

23. سلامة عتريس مكادي إمام وخطيب

24. بكر محمد المؤمن بكر إمام وخطيب

25. معتز حسين عبد الحفيظ فرج إمام وخطيب

26. أحمد إبراهيم ياسين حسن إمام وخطيب

27. إبراهيم أحمد جارحي إمام وخطيب

28. أحمد عطية علاق عبد القادر إمام وخطيب

29. أحمد محمود أحمد عثمان إمام وخطيب

30. أحمد يحيى محمد مصطفى إمام وخطيب

31. إسماعيل أحمد إسماعيل حسن إمام وخطيب

32. أشرف محمد محمود السيد إمام وخطيب

33. جمال أحمد عبد الحميد محمد إمام وخطيب

34. جمال محمد على عبد الغنى إمام وخطيب

35. حسام الدين أحمد عبد المجيد سعد إمام وخطيب

36. حسن عبد الحميد عثمان عبد السميع إمام وخطيب

37. حسن هاشم حسن عبد الغنى إمام وخطيب

38. حسين على إسماعيل حسين إمام وخطيب

39. محمد حسن عبد الغنى حسن إمام وخطيب

40. محمد ذهني عبد الحي عبد الصمد إمام وخطيب

41. محمد هلال عتريس صادق إمام وخطيب

42. وليد مصلح ناجي محمد إمام وخطيب

43. رائد يحيي عبد الحفيظ عبد الظاهر إمام وخطيب

44. عبد الرحمن فتحي عبد الكريم محمد إمام وخطيب

45. عمرو عبد الرحمن حسن على إمام وخطيب

46. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد إمام وخطيب

47. معاذ صابر عبد السلام بسيوني إمام وخطيب

48. يحيى حسن عبد الحليم علي إمام وخطيب

49. عبد الله عبد البصير عبد الشافي إمام وخطيب

50. محمود زاهر محمد سويفي إمام وخطيب

51. ليلى دياب على واعظة

52. أسماء شحاته حسن واعظة

53. همت مصطفى محمد واعظة

54. صفاء حجازي مصطفى واعظة

55. أمال جابر كامل واعظة

56. أماني رمضان محمد حسن واعظة

57. إيمان أحمد السيد واعظة

58. رجاء كمال الدين على واعظة

59. ريهام خلف ابراهيم واعظة

60. زينب السعيد عبدالحميد واعظة

61. سميرة سيد على سيد واعظة

62. صفاء إبراهيم محمد عبدالغني واعظة

63. علا محمد كمال القشيري واعظة

64. فاتن عبدالله جابر واعظة

65. فاطمه الزهراء حسن منصور واعظة

66. ليلى سليمان عثمان واعظة

67. منى فاروق أحمد واعظة

وزارة الأوقاف

ثانيًا: ـ تنفيذ الدورة التثقيفية (الرابعة بعد المئتان في التوعية الأسرية والسكانية) بالمركز الثقافي الإسلامي بمسجد الفولي ـ مديرية أوقاف المنيا، وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء 2/1/2024م، 3/1/2024م ، وهم على النحو التالي: ـ

م الاسم الوظيفة

1. مصطفي عبدالحميد حسن إمام وخطيب

2. ممدوح عثمان أحمد إمام وخطيب

3. علاء علام علي إمام وخطيب

4. حسين عبدالفتاح حسن إمام وخطيب

5. رجب محمد عبدالمنعم إمام وخطيب

6. حسين دسوقي حسن إمام وخطيب

7. فيصل محمد أحمد إمام وخطيب

8. الحسيني عبدالحكيم أحمد إمام وخطيب

9. زكريا عبدالحميد عبدالعال إمام وخطيب

10. محمد طايع عبدالرحيم مليجي إمام وخطيب

11. عامر صابر عبدالحميد إمام وخطيب

12. نادي عبدالحق محمد إمام وخطيب

13. معروف فيض إسماعيل إمام وخطيب

14. محمود حشمت محمود إمام وخطيب

15. أسامه عايد سيف إمام وخطيب

16. أحمد شعبان حسين إمام وخطيب

17. مصطفي عبدالقادر منصور إمام وخطيب

18. محمد محمد يوسف إمام وخطيب

19. محمود عطا أحمد إمام وخطيب

20. عباس محمد عباس إمام وخطيب

21. محمد علي محمد علي سليمان إمام وخطيب

22. محمد علي محمد علي عبداللطيف إمام وخطيب

23. محمد بدوي أحمد إمام وخطيب

24. أحمد محمود محمد محمود إمام وخطيب

25. مؤمن طه عبدالحميد إمام وخطيب

26. أحمد حسنى أحمد فراج هريدي إمام وخطيب

27. أحمد خليفه محمد حسين فرجاني إمام وخطيب

28. أيمن خلف صادق أحمد إمام وخطيب

29. أيمن محمد شعبان عطيه إمام وخطيب

30. جاد جمعه محمد دسوقي أبوطالب إمام وخطيب

31. حسين عطا حسين فرجاني حسين إمام وخطيب

32. حماده خلاف عبدالحفيظ متولى إمام وخطيب

33. شرف عبدالقادر عبدالعال على إمام وخطيب

34. طه عبدالخالق ابراهيم محمد ابراهيم إمام وخطيب

35. طه محمد محمد عبدالله طرخان إمام وخطيب

36. عبدالتواب رجب محمد عثمان إمام وخطيب

37. علي حسن عثمان قاسم عمر إمام وخطيب

38. علي خلف على محمد دسوقي إمام وخطيب

39. علي عبدالصمد محمود عبدالصمد إمام وخطيب

40. علي عزت محمد خليل ابراهيم إمام وخطيب

41. عمار عزمي أنور عبدالوارث محمود إمام وخطيب

42. عيد عطيه عبدالله عيسى حماد إمام وخطيب

43. محسن نادى عامر ليثي إمام وخطيب

44. محمد ابراهيم عبد الصالحين سليم خليل إمام وخطيب

45. محمد رضوان سيد محمد أبو الشيخ إمام وخطيب

46. محمد عبد النبي كامل محمد إمام وخطيب

47. محمود أحمد سيد أبو الشيخ محمد إمام وخطيب

48. مرعى طلعت عبده على حسين إمام وخطيب

49. مصطفى محمد رجب ليثي حسين إمام وخطيب

50. معتز عبد المعز عبدالحليم دسوقي إمام وخطيب

51. محاسن عمر محمد واعظة

52. ميرفت اسماعيل محمد واعظة

53. هند عبدالرحمن محمد واعظة

54. هبه عبد النبي عبدالوهاب واعظة

55. هاله محمد كمال القشيري واعظة

56. ناديه كامل محمد واعظة

57. سميرة محمود محمد حسين واعظة

58. هاله محمد ربيع واعظة

59. زينب حسين عيسى واعظة

60. صابرين فوزى أحمد واعظة

61. فاطمه على عمران واعظة

62. ليلى أنور حامد واعظة

63. رانيا إبراهيم محمد واعظة

64. منى محمد أحمد سليمان واعظة

65. لبنى ابراهيم عبدالمجيد واعظة

66. ماجده أحمد عبد الغنى واعظة

67. سهام سالم محمود واعظة