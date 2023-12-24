إمام الحرم النبوي يحصل على درع وزارة الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف، درع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

من جانبه أعرب الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف، عن سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم.

وتابع: إنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها ، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.

إمام المسجد النبوي في جولة بدار القرآن ومركز مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وكان اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد الباري الثبيتي إمام المسجد النبوي الشريف، في جولة بدار القران الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية أمس السبت للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

واستمع إمام الحرم النبوي إلى شرح تفصيلي عن محتويات مركز مصر ودار القرآن الكريم الذي سيجرى فيه المسابقة العالمية للقرآن الكريم على مدار 5 ايام متتالية.

جولة إمام الحرم النبوي

وأكد إمام الحرم النبوي أن هذا الصرح يعكس حرص القيادة المصرية على خدمة القرآن الكريم وأهله.

وكان وصل الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي، إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، إلى القاهرة مساء الجمعة، ضيف شرف بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وكان في استقباله الدكتور محمد عزت محمد محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.