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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

برنامج وعى التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي ، وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشئون المرأة لتدريب الرائدات الاجتماعيات ، للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري ، واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية.

 

 وكذلك رسائل ومنهج وعى للتنمية المجتمعية ، واكسابهم مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية ، حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية ، و تنفيذا للتوجيهات  وزيرة التضامن الاجتماعي ، وتحت اشراف  ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ، تابعت  اماني تامر وكيل المديرية الدورة التدريبية المقامة  بالمنيا للرائدات الاجتماعيات .

 

على رسائل مشروع 2 كفاية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،  بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة  للسكانUNFPA ، بحضور الدكتورة هند وهبه الإدارة العامة لشئون المرأة ، محمد حسين منسق مشروع 2 كفاية ،  وماجده عبد القادر مدير إدارة شئون المرأة

الجريدة الورقية