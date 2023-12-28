برنامج وعى التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالمنيا

في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي ، وبالتنسيق بين برنامج وعى للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة لشئون المرأة لتدريب الرائدات الاجتماعيات ، للارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري ، واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة حول القضايا الاجتماعية والصحية.

وكذلك رسائل ومنهج وعى للتنمية المجتمعية ، واكسابهم مهارات الاتصال والمشورة والمهارات الإدارية ، حتى يتمكن من القيام بدورهن وواجباتهن بكفاءة وفعالية ، و تنفيذا للتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ، وتحت اشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ، تابعت اماني تامر وكيل المديرية الدورة التدريبية المقامة بالمنيا للرائدات الاجتماعيات .

على رسائل مشروع 2 كفاية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA ، بحضور الدكتورة هند وهبه الإدارة العامة لشئون المرأة ، محمد حسين منسق مشروع 2 كفاية ، وماجده عبد القادر مدير إدارة شئون المرأة