حملة أمنية مكبرة في أسوان ودمياط لضبط المجرمين

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريتي أمن "أسوان–دمياط".

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتىأمن (أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية)..كذا ضبط(بندقية آلية–بندقية خرطوش – 3 فرد محلى-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (748) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ضُبط خلالهم (8كيلو جراملمخدر الحشيش–10,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –6 كيلو جراملمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين).. كذاضبط (4فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 6متهمين ( لـ 5 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.

وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين كريم.ع وماهر.س أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليها بسمة محمد عطية بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاحاً مُخبئاً على النحو المُبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمُتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (3 طلقات) دون أن يكون مُرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق.