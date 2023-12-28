إحباط ترويج مواد المخدرة بقيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه في الإسماعيلية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار، وقُدرت قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

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وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائرمراكز شرطة "أبو صوير ، التل الكبير ، القصاصين ، فايد" بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

(عاطل) بدائرة مركز شرطة أبو صوير .. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القصاصين .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فايد.. وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير .. وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

(عاطلين) بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"– 12 قطعة مشغولات ذهبية).

بمواجهتهم إعترفوابنشاطهم الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,160,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.