خاص| توقعات عبير فؤاد لبرج الحمل 2024.. عام الوفرة وتقوية الاتصالات

مع نهاية كل عام، ينتظر الجماهير توقعات الأبراج الفلكية والتي يتنبأ بها علماء الفلك لاستقبال حظوظهم سواء في حياتهم المهنية والعاطفية والشخصية، من بين هؤلاء العلماء هي خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي كشفت لبوابة الوفد الإلكترونية أهم توقعات 2024 الخاصة بكل برج، ونبدأ ببرج الحمل.

برج الحمل

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الحمل

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني

الحمل هو برج ناري تمامًا مثل الأسد والقوس، ويبدأ مواليد الحمل من 21 مارس إلى 20 أبريل، وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن 2024 ستكون عام الوفرة والحظ السعيد لمواليد برج الحمل، فبداية من 21 يناير إلى 2 مايو بلوتو بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك أو مشاريعك، وتحصل على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة.

وابتداء من 26 مايو 2024، سيكون كوكب المشتري في منزل العلاقات سيجعل حياتك أسهل حتى نهاية العام، وسوف تتزايد عمليات التعاون والشراكات وستكون كلمة "الاتصال" هي كلمة السر في هذا العام، ويعدك ذلك بالتوسع.. لقاءات مثمرة، واتصالات ثرية، وشبكة علاقات قوية ومتينة، وبالتالي فإن علاقاتك ستكون مفيدة لك بشكل خاص، على المستوى المهني والمادي بلا شك، فقط: طوال العام لا تعلن خططك ولا تفخر بنفسك.

برج الحمل

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي

قسمت عبير فؤاد توقعات الحالة العاطفية مواليد برج الحمل إلى قسمين، فإذا كنت متزوجًا فسوف تربطك بشريك حياتك قوة مذهلة، وقد تشعر بالحب يتجدد، ووسيجد الآخر أن لديك أصالة رائعة.

ومع بداية 26 مايو، فهناك وقت رائع سيجمعك بشريك حياتك أوقات استمتاع وترفيه، وستشعر حقًا بوجودك استمتع بالحب بدون حساب فقط طوال العام لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الحمل

وإذا كنت سنجل، ففي عام 2024 ستبدأ بالتخلي عن الماضي لأن الماضي عفا عليه الزمن، وترغب في أن تبدأ حياة جديدة كما أن استقلاليتك تجعلك مرغوبًا أكثر.

والفترة من 21 يناير إلى 2 مايو، بلوتو بمنزل الأصدقاء، وقد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب، ومع نهاية شهر مايو سيكون لديك الكثير من الجاذبية والرغبة في أن تعيش تجربة حب استثنائية فالمشتري المتناغم مع بلوتو سيجعلك فاتنا للجنس الآخر.