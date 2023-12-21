أحذر من التلاعب بعواطفك| توقعات ماجي فرح لمواليد برج الحمل 2024

برج الحمل هو أول برج من الأبراج الإثنى عشر، وهو من الأبراج النارية مثل الأسد والقوس ويستحوذ عليهم عنصر الشمس والنار، يبدأ فتر الحمل من 21 مارس – 19 أبريل، ويبحث مواليده عن أهم التنبأت والتوقعات والتي تدور حولهم في السنة الجديدة، ولذلك نستعرض لكم توقعات خبيرة الأبراج ماجي فرح للحمل في عام 2024 على مختلف الأصعدة سواء المال والصحة والعاطفة.

برج الحمل

برج الحمل على الصعيد المالي

بحسب خبيرة الأبراج ماجي فرح، فعام 2024 على مواليد برج الحمل عام الإنجازات والمغامرات الكثيرة ومليئًا بالآمال والأفكار الجديدة، فيجب على أصحاب هؤلاء البرج بذل المزيد من الجهد لتحسين أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مصيرية، ومع دخول كوكب جوبيتور إلى برج الثور ثم انتقاله إلى برج الجوزاء في 25 مايو يزودك بطاقة لإحراز الأرباح والنجاح وتبرز في مجال فني وفكري وترويج وإعلامي وثقافي كما في مجال علمي.

برج الحمل

كما أن هناك فرصة كبيرة للسفر بين شهري يناير ومايو، وهناك نجاحات وأرباح مالية غير متوقعة في أبريل، وفي النصف الثاني من العام ستركز على عمليات البيع والشراء وتهتم بشركات تقنية وتوسع معرفتك وقد يجذبك الذكاء الاصطناعي، ولكن بدايًا من شهر سبتمبر ونوفمبر خذ حذرك ولا تتسرع في اتخاذ القرارات.

برج الحمل على الصعيد العاطفي

ستشهد مواليد برج الحمل جاذبية عالية مع قدوم فصل الصيف، واتخاذ قرارات مصيرية في العلاقة العاطفية ابتداءً من شهر مايو، وفي فصل الخريف خاصة في أكتوبر ونوفمبر تعود إلى لقاءات مع أحباء سابقين، وستنتهي السنة بشهر واعد يحمل مفاجآت عاطفية وحب يُولد فجأة.

برج الحمل

ولكن أحذر من الوقوع في حب شخص متزوج أو مرتبط لا يستطيع التجاوب معك أو تضعف أنت أمام سلطته وقناعتك بقبول علاقة لن تستمر طويلاً، حاذر من تلاعب في عواطفك خاصًة بين شهري يناير وفبراير أو من منتصف شهر يونيو والأيام العشرة الأولى من شهر يوليو، حاذر من الوقوع ضحية خداع عاطفي في سبتمبر، ومغامرة عاطفية قد تسبب لك الألم، تنشأ علاقة مع أحد مواليد الميزان أو تندفع لأحد مواليد القوس وترتبط معه بعلاقة غير متوقعة ومفاجئة، وتنسجم مع أحد مواليد الجوزاء، المستغرب ميلك لأحد مواليد العقرب الذي يُسعدك تحديه في بعض الأحيان ويجذبك غموضه كما ألاعيبه التي تجعلك سعيدًا وتسبب لك القلق في آن واحد، والدلو سيكون له أثر كبير على حياتك العاطفية والاجتماعية خلال الفترة بين شهري أبريل وأغسطس.

برج الحمل على الصعيد الصحي

وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح، يجب على مواليد برج الحمل توخي الحذر وتجنب الإرهاق، أما إذا كنت تعاني من وعكة صحية فستجد العافية بين شهري أبريل ويوليو.