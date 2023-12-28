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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمر خيرت مع جمهور أوبرا دبي.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتفل الموسيقي الكبير عمر خيرت برأس السنة الجديدة على مسرح أوبرا دبي، ضمن جدول الاحتفالات المقام هناك ويضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد بدء حفل عمر خيرت في أوبرا دبي 

ومن المقرر أن يقام الحفل غدًا وتُفتح أبواب المسرح في 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

 

 

 

 

يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

 

 انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية

الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

 

 وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1983.

 

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