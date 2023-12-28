الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط أكثر من 1800 نسخة لكتب تعليمية بدون تصريح

نسخة لكتب تعليمية
نسخة لكتب تعليمية لمراحل مختلفة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أكثر من 1800 نسخة لكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بمحافظة القاهرة) ببيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمواد وسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (1830 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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