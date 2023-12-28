تكليف الدكتور عادل عبد العظيم برئاسة مركز البحوث الزراعية

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد والتدريب للعمل رئيسًا لمركز البحوث الزراعية خلفًا للدكتور محمد سليمان.

إنجازات مركز البحوث الزراعية

وشهدت السنوات الماضية الكثير من الإنجازات التي تمت في النهوض بالثروة الزراعية المصرية، حيث أسهم مركز البحوث الزراعية "وهو أكبر جهة بحثية تطبيقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا" في تنمية الكثير من المجالات وذلك لخدمة القطاع الزراعي المصري وحقق العديد من الإنجازات التي تعكس رؤية المركز في العمل بوتيرة متسارعة وعلى كل الأصعدة بالتوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في جميع ربوع الجمهورية دون استثناء.

