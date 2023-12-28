محافظ سوهاج يتابع جهود مديرية الري في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جهود مديرية الري بالمحافظة في أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية " نيدة "، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة .

وأوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع وصلت إلى 80%، مشيرا إلى أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا إلى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمني المحدد.