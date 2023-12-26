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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إدخال 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

أدخل الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة، عن طريق بوابة معبر رفح البري.

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القباج: الهلال الأحمر المصري أنشأ مناطق لوجستية متكاملة لتحميل المساعدات الإنسانية لغزة

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الأمم المتحدة تشيد بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريحات - إنه تم إدخال 7 سيارات إسعاف مجهزة إلى قطاع غزة من بينها 4 سيارات مقدمة من دولة الكويت و3 سيارات مقدمة من دولة قطر، موضحًا أنه تم تسليم سيارات الإسعاف إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى أن سيارات الإسعاف وصلت على متن طائرات تحمل مساعدات قادمة من دولتي الكويت وقطر إلى مطار العريش الدولي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد أن عدد مركبات الإسعاف التي تسلمها بلغت 60 مركبة إسعاف، مقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وتم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

العراق يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لإيصال المساعدات إلى غزة 

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار.

 

وجددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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