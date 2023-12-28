الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"فيديوجراف" يكشف عن خسائر القطاع الخاص الفلسطينى (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديوجراف عن خسائر القطاع الخاص الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب جهاز الإحصاء في فلسطين، وجاءت الخسائر كالتالي:-

txt

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقود غزة إلى جحيم

txt

قسوة الشتاء في غزة.. كيف يتعامل الأهالي مع هذا البرد الشديد

1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص منذ بدء العدوان.

25 مليون دولار متوسط الخسائر اليومية للقطاع منذ 7 أكتوبر.

الخسائر بالممتلكات والأصول الثابتة لم يتم احتسابها حتى الآن.

القطاع الخاص في فلسطين يمتلك نحو 176 ألف منشأة.

غزة تضم 56 ألفًا من منشآت القطاع الخاص و120 ألفًا بالضفة.

عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل.

89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة توقفوا عن العمل.

توقف معظم منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة بشكل كامل.

29 % من منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية تأثرت سلبيًا.

الجريدة الورقية