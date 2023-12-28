حبس موظف لاتهامه بالكسب غير المشروع بالقليوبية

قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عملة والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية وشراء السيارات.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفي في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضي وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق.