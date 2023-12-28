بعد فيديو على الفيس بوك.. القبض على تاجري مخدرات بشبراخيت

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" من تعليق تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص وآخر بالإتجار فى المواد المخدرة وإطلاق الأعيرة النارية وارتكاب وقائع سرقات بدائرة قسم شرطة شبراخيت بالبحيرة.

أمكن تحديد المشكو فى حقهما وضبطهما وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – عدد من الطلقات – مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسئول حكومي بمحافظة القليوبية، استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه، ومحاولته غسل تلك الأموال.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع، مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.