ضبط مسئول حكومي استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسئول حكومي بمحافظة القليوبية، استغل منصبه وجمع 20 مليون جنيه، ومحاولته غسل تلك الأموال وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القليوبية" لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع، مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.