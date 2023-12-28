الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تنفذان تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنفيذ تدريب إعتماد مدربي التثقيف المالي للشباب العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

برنامج التدريب

يتضمن التدريب ثقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي كاتجاه عالمي، لدعم الانشطة والمعاملات المالية للشباب من خلال طرح مجموعة من الآليات المبتكرة لنشر الوعي بالشمول المالي،

والتي من شأنها اعتماد هؤلاء المدربين كمرحلة نهائية كمدربين للشمول والتثقيف المالي بمحافظتهم.

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التثقيف المالي يقع ضمن أجندة عمل وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية هذا التوجه العالمي، مشيرةً إلى أن تدريب الإعتماد خطوة لاحقة لمجموعة من التدريبات شملت هؤلاء المدربين بمحافظة الشرقية.

الجدير بالذكر، أن تدريب التثقيف المالي يأتي ضمن انشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع آفاق، كما يهدف أيضا الى المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تنفيذ إعتماد مدربي الشمول المالي خلال شهر ديسمبر الجاري بمحافظة أسيوط.

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية

تدريب اعتماد مدربي الشمول المالي بالشرقية



