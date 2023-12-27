لقى رئيس عصابة لتشكيل عصابي يدعى أبو حديدة وأحد معاونيه ، مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة كفر الشيخ.

مصرع “ أبو حديدة” وأحد معاونيه في تبادل لإطلاق النار يكفر الشيخ

كانت معلومات أكدتها التحريات فريق عمل من قطاع الأمن العام، ومباحث كفر الشيخ بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، عن عددا من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة يتاجرون بالمواد المخدرة خاصة جوهر مخدر الهيروين، ويتخذون من شقة سكنية بشارع السمك بمدينة سيدي سالم وكرا لإدارة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وأثناء اقتحام القوات مكان اختباء المتهمين أطلقوا الرصاص فبادلتهم القوات النيران ولقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما وضبط 4 آخرين من باقي أعضاء العصابة.

وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات مقتل مواطن علي يد اخر في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالأقصر

وفي واقعة اخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القرنة،بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول مزارع ، متوفى إثر إصابته بعيار نارى - طرف ثانى مزارع) لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية، كائنة بذات الناحية فقام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.