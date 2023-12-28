«مدينة مصر» تحتفى بـ 73 من شركاء النجاح لمشاريع بـ 7 مليارات جنيه خلال عام 2023

احتفت شركة مدينة مصر بالتعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركاء النجاح من شركات المقاولات والتوريدات لمشاريع الشركة خلال عام 2023 والمقدر قيمتها بـ 7 مليارات جنيه مقسمة ما بين 5.3 مليار جنيه للإنشاءات، و1.35 مليار جنيه للبنية التحتية، و250 مليون جنيه للمساحات الخضراء، و100 مليون جنيه للخدمات الاستشارية.

ويأتى هذا الاحتفال تقديرًا للجهود المشتركة والتأثير الإيجابى للشركاء فى تنفيذ خطة الشركة التوسعية الطموحة التى تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء مع اعتماد أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وحضر الحدث مجموعة كبيرة من شركاء مدينة مصر فى النجاح خلال عام2023 والتى شملت 73 شركة فى مجال الهندسة والتشييد والمقاولات والتوريدات والاتصالات والمرافق وغيرها، ومنها: الهيئة العربية للتصنيع، المصرية للاتصالات، الحاذق، اسيك، صادق السويدى El-Sewedy، ميدكوم، مدكور، سيمكس، الجيزة لصناعة الكابلات، على توفيق، شركة A-one للمقاولات العمومية والتوريدات والتجارة، جيلا، بينك جروب للصناعات المعدنية والتشكيلية،Electro Home، شركة المتحدة لأعمال الالوميتال، الصفوة لأعمال الالوميتال، وغيرهم.

يجسد الحدث فرصة للاحتفاء وتكريم شركاء نجاح شركة مدينة مصر خلال عام 2023 وذلك بفضل التزامهم بتقديم كافة الخدمات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة فى مختلف مشروعات الشركة. ومن جانبها، تسعى الشركة لتقديم تجربة متكاملة للعملاء وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال شراكات مع كبرى الشركات العاملة فى المجال، تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية التى تسعى لتوفير بيئة مبتكرة ومحفزة وفقًا لمعايير الاستدامة بالإضافة لخلق تأثير إيجابى فى المجتمع وتطوير السوق العقارى فى مصر.

وتعليقًا على هذا الحدث، صرح المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: «نحن فخورون بالنجاح المشترك مع شركاء النجاح حيث نحرص دائمًا على عقد شراكات مع كبرى الشركات والموردين الذين يحملون نفس أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر وذلك لتلبية تطلعات عملائنا والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية والمستدامة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. ويمثل هذا الحدث فرصة رائعة لتكريم شركاء نجاحنا خلال 2023 حيث نتطلع لمزيد من الشراكات المستقبلية خلال عام 2024 بما يتماشى مع ورؤيتنا التوسعية للعقود القادمة».

ويأتى من ضمن أهم الشراكات التى تمت خلال العام توسيع نطاق مذكرة التفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه لبناء المرحلة الاخيرة من مشروع «شاليا» فى تاج سيتى وإنشاء المقر الرئيسى الجديد للشركة، هذا بالإضافة لمذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلى–إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا فى سراى بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه وغيرهم الكثير. هذا إلى جانب شراكة مع دار المعمار للمقاولات DMC لتطوير وتنفيذ 13 مبنى بمشروع ليك بارك فى تاج سيتى بالقاهرة الجديدة بقيمة تبلغ 350 مليون جنيه.