التصريح بدفن جثة عامل قتله ابن عمه جنوب البحر الأحمر

قررت نيابة سفاجا بالبحر الأحمر التصريح بدفن جثة عامل وتسليمها لأسرته بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها بعد مقتله علي يد ابن عمه لخلافات مالية بينهما وفر المتهم إلى مسقط رأسه بمركز دشنا فى محافظة قنا عقب ارتكاب الجريمة، ثم قرر تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيقات.

وكانت النيابة قد قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثة لأسرة المجني عليه عقب انتهاء التشريح.

هذا وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر بإشراف مدير أمن البحر الأحمر أنه تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مسكنه وبها جرح قطعي بالرقبة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سفاجا إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى فوزي ب م يبلغ من العمر 29 سنة من مركز دشنا محافظة قنا، وتبين أن وراء الواقعة ابن عمه، وأنهما يعملان معا بإحدى شركات الشحن بالميناء.

وأضافت التحريات أن خلافات مالية نشبت بين المجني عليه وابن عمه المتهم، على مبلغ مالي، ما دفع المتهم إلي طعن المجني عليه وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سفاجا المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة.

وكان المتهم قد فر إلى مسقط رأسه بمركز دشنا فى محافظة قنا عقب ارتكاب الجريمة، ثم قرر تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيقات.