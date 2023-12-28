رفع درجة الاستعداد القصوى لموجة سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التي تتعرض لها المحافظات خلال اليوم الخميس و الـ ٢٤ ساعة القادمة .

وتلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات، ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات.

في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل الى غزيرة ورعدية على محافظات "دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والإسكندرية ومطروح"، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقال اللواء هشام آمنة إن تقرير غرفة العمليات أشار إلي إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، مؤكداً أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير الي أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس الموافق 28/12/2023 بجميع المدارس في ثلاث محافظات هي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأكد تقربر غرفة العمليات بالوزارة انه في محافظة الدقهلية تعرضت المحافظة لسقوط أمطار متوسطة كما شهدت مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصة لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة وقد تمت علي الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز و نوابهم كما تتواصل أعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء.

كما شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار متوسطة على جميع أنحاء المحافظة، وأسفرت عن بعض تجمعات للمياه في إمتداد شارع محمد على وأمام منطقة الاستثمار وسور الجيش وكوبري الرسوة، وجارى العمل على رفعها

وأوضح تقرير غرفة العمليات انه في محافظة الغربية تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ ، وجارى استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

و أشار تقرير الغرفة الي انه في محافظ كفرالشيخ... شهدت المحافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي بعض مراكز المحافظة أسفرت عن تجمعات للمياه ، وتواصل الوحدات المحلية جهودها في رفع مخلفات الأمطار وأعمال كسح المياه من محاور الطرق والشوارع الرئيسة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والقطاعات المعنية.

ولفت التقرير الى أن محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية تعرضت لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على كافة أحياء المحافظات وأسفرت عن تجمعات للمياه وجارى العمل على رفعها، كما اعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الثلاث رفع درجة استعدادها في التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت أمس سقوط الأمطار بها ، إضافة الى إستمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظى مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وفى السياق... وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية ، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق ، وشدد وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات، والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات الامطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وكلف اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات المركزية بها ، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.